Sechs Verletzte bei Unfall im Grauholz

Auf der Autobahn A1 ist es am Sonntag kurz vor 17 Uhr bei der Raststätte Grauholz zu einer Auffahrkollision mit drei Autos gekommen. Insgesamt sechs Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Auto auf dem Normalstreifen in Richtung Bern, als es aus noch zu klärenden Gründen auf Höhe der Autobahnraststätte Grauholz stark abbremste. In der Folge kam es dahinter zu einer Auffahrkollision von drei nachfolgenden Autos.

Zwei Schwerverletzte

Die insgesamt sechs Insassen der drei kollidierten Fahrzeuge wurden allesamt beim Unfall verletzt. Der Beifahrer und eine der Mitfahrerinnen des mittleren verunfallten Autos wurden beim Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und mussten zunächst von der Berufsfeuerwehr Bern aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Der genannte Beifahrer sowie eine zweite Mitfahrerin im gleichen Auto wurden wegen ihrer schweren Verletzungen jeweils mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Lenker und die aus dem Auto geborgene Mitfahrerin von diesem Fahrzeug wie auch die Lenker der beiden anderen in die Kollision verwickelten Autos wurden mit insgesamt drei Ambulanzen ins Spital gebracht.

Autobahn zweieinhalb Stunden komplett gesperrt

Die Autobahn A1 in Richtung Bern musste für die Dauer der Rettungs-, Unfall- und Bergungsarbeiten während rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde zeitweise über die Autobahnraststätte Grauholz an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu grösseren Verkehrsbehinderungen. Wegen zahlreichen Schaulustigen staute sich der Verkehr auch auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich.

Unfall auch auf der A1 bei Zürich

Ebenfalls auf der A1 hat sich beim Gubristtunnel ein Unfall ereignet. Der Tunnel war in Richtung Bern gesperrt, Umleitungen werden eingerichtet. Der TCS berichtete von einem Zeitverlust von mehr als einer Stunde. Mittlerweile ist der Tunnel wieder befahrbar.

