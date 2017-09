Sechs Bisherige und ein Jungspund

Konolfingen hat gewählt. Erstes Fazit: Die SVP wird ihrer Favoritenrolle gerecht, die Mitte legt zu, die SP verliert. Von den sieben Bisherigen bleiben sechs im Amt. Die Schlagzeile des Wahlsonntags gehört jedoch dem Jüngsten im gesamten Kandidatenfeld: Simon Buri. Der 21-Jährige erobert für die Grünlibe­ralen, die zum ersten Mal zu den Gemeindewahlen angetreten sind, einen Sitz in der siebenköpfigen Gemeindeexekutive.

Nach Bekanntgabe des Resultats gab sich Buri gelöst, aber nicht überschwänglich – fast schon abgezockt. Man feiere den Sieg. Man sei dankbar. Und man werde künftig gemeinsam an Lösungen arbeiten. Was er in den Gemeinderat mitbringe? «Jugendlichen Elan.» Für Fussgänger, für Velofahrer, für innere Verdichtung. Ob er Druck verspüre? «Ich habe grossen Respekt vor der Aufgabe, bin aber zuversichtlich. Ein bisschen Druck ist sogar in Ordnung.» Abgezockt.

Isolierte Genossen

Buris Einzug in den Gemeinderat mag auf seine Person und den ­intensiv geführten Wahlkampf zurückzuführen sein. Allerdings profitierte die GLP auch von der Listenverbindung mit der BDP und der EVP. Die drei Mitteparteien waren mit dem erklärten Ziel ins Rennen gestiegen, einen dritten Sitz zu erobern. Dank der Listenverbindung sicherten sie sich das Restmandat.

«Ich bin sehr enttäuscht»

Leidtragende der Mitteallianz war die SP, namentlich Barbara Stucki. Die Leiterin des Ressorts Liegenschaften muss ihren Sessel räumen – trotz gutem persönlichem Resultat. «Ich bin sehr enttäuscht», sagte Stucki gestern. Ihre Abwahl kam nicht ganz unerwartet. Die SP verzichtete als einzige Partei auf eine Listenverbindung; die Partei war isoliert. Mit der GLP trat überdies eine neue Konkurrentin auf den Plan. Aufgrund einer Reorganisation wurden zudem die Gemeinderatssitze von neun auf sieben reduziert.

Stärkste Kraft im Gemeinderat bleibt die SVP mit drei Sitzen, ­wobei ein Sitz auf den bereits ­gewählten Gemeindepräsidenten Daniel Hodel entfällt. Hinzu kommen die drei Sitze der Mitte. Die Sozialdemokraten sind in den kommenden vier Jahren noch durch Ursula Steffen in der Exe­kutive vertreten. Enttäuschend verlief der Wahlsonntag für die FDP. Vier Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat wurde es nichts mit der Rückkehr.

Resultate

Gemeindepräsident: Daniel Hodel (SVP), still gewählt.

Gemeinderat. SVP, gewählt: Bernhard Burren (bisher, 660 Stimmen), Miriam Gurtner (bisher, 638). Ersatz: Daniel Hutmacher (418), Marc-Theodor Habegger (350), Anton Kropf (328), Daniel Kaltenrieder (308).

SP, gewählt: Ursula Steffen (bisher, 790). Ersatz: Barbara Stucki (bisher, 630), Markus Walther (260), Tatjana Jost (250).

EVP, gewählt: Hansjörg Kurt (bisher, 756). Ersatz: Cornelia Brunner (193), Therese Schürch (183), Christian Ringli (179), Daniel von Reitzenstein (169).

GLP, gewählt: Simon Buri (neu, 578). Ersatz: Sarina Schenk (222), Urban Seger-Sauli (214), Ursula Praz (193), Daniel Ammon (154).

BDP, gewählt: Heinz Suter (bisher, 701). Ersatz: Barbara Aeschlimann (265), Beat Schär (135), Sandra Pfyffer Briker (114), Bendicht Moser (89).

FDP, nicht gewählt: Christine Kohli (347), Simon Böhlen (236), Karin Alioth (159), Nicolas Buntschu (145), Yves Müller (135). (Berner Zeitung)