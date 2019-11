Schulhaus Enge soll saniert werden

Das über 100-jährige Schulhaus Enge in Bern soll saniert werden. Nach der Sanierung steht die Schulanlage wieder als Quartierschule zur Verfügung.

Aktuell wird das Schulhaus für städtische und regionale Intensivkurse für Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse genutzt, wie aus einer Mitteilung des Stadtberner Gemeinderats vom Donnerstag hervorgeht.

Die Schülerzahlen in der Stadt Bern haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, namentlich in den Quartieren Länggasse, Felsenau und Rossfeld. Die geplante Überbauung auf dem Vierer- und Mittelfeld schafft weiteren Wohnraum für rund 3000 Bewohnerinnen und Bewohner.