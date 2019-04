Schulanlage Stapfenacker: Ersatzneubau ist fertig

Die Basisstufen- und Primarschulklassen, die heute auf verschiedene Standorte verteilt sind, werden nach den Sommerferien in den Neubau einziehen. Der zweigeschossige Ersatzneubau ergänzt das bestehende, denkmalgeschützte Schulhaus mit einem eigenständigen Bau auf der Westseite. Dieser ist geprägt von raumhohen Fensterfronten, die für eine lichtdurchflutete Lernumgebung sorgen. Auf dem Flachdach wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Noch bis im Sommer werden auch am bestehenden Hauptgebäude noch bauliche Massnahmen vorgenommen, wie die Stadt in ihrer Mitteilung weiter schreibt. So soll pro Trakt und Geschoss jeweils ein Klassenzimmer zugunsten von zwei Gruppenräumen aufgehoben werden. Auch an der Umgebung werden noch letzte Arbeiten vorgenommen.