Siegerprojekt

Die Aktion «SCB in der Schule» wurde in dieser Zeitung (in Zusammenarbeit mit dem SC Bern) als Wettbewerb lanciert. Ganze Klassen konnten sich mit einer möglichst überzeugenden Bewerbung daran beteiligen. Mehrere Dutzend Schulen machten mit und wollten Tristan Scherwey und Simon Moser in ihr Klassenzimmer holen.

Das Rennen machte schliesslich die Primarschule in Mattstetten. Ausschlaggebend war insbesondere, dass die ganze Klasse mit farbigem Papier, Heften, Stoff, Stühlen und vollem Körpereinsatz in der Turnhalle ein SCB-Logo (Bild rechts) kreierte. Die Klassenlehrerin, an Turnringen hinaufgezogen, fotografierte dieses Kunstwerk schliesslich aus luftiger Höhe. Gratulation! (cw)

Bild: Beat Mathys