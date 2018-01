Sauberes Geschäft mit krummer Ware

Mehr Toleranz gefordert

2 Millionen Tonnen – so viel Nahrungsmittel werden laut Foodwaste.ch in der Schweiz pro Jahr verschwendet. Fast die Hälfte geht dabei in Haushalten verloren. Aber auch in der Verarbeitung von Lebensmitteln und in der Landwirtschaft gibt es grosse Verluste. Ein Teil davon dürfte auf die strengen Vorschriften zurückzuführen sein. «Die Toleranz sollte grösser werden», findet Annekathrin Jezler von der Oekonomischen Gemeinnützigen Gesellschaft Bern, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Das Umdenken könne aber nicht von heute auf morgen stattfinden. «Viele Konsumenten sind sich einen sehr hohen Standard gewohnt, wenn sie im Laden einkaufen.» Jezler zeigt sich aber zuversichtlich. «Wir erleben, dass die Leute immer besser informiert und sensibilisiert sind und sich eigentlich ein nachhaltiges Ernährungs­system wünschen.» cha