Der modebewusste, aber nicht immer stilsichere SRF-Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber begeisterte am Dreikönigsabend des Berner Kursaals die 650 Gäste: Der 49-Jährige liess sich einen Veston in den YB-Farben massschneidern. Damit löste er am Montagabend eine Wette ein, die er im Vorjahr eingegangen war für den Fall, dass YB Meister wird. Wie es sich gehört, trug Salz­geber gelbe Socken dazu.