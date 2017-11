SVP schnappt der FDP einen Sitz weg

Sechs Bisherige und ein Neuer: So ist der Wohlener Gemeinderat künftig zusammengestellt. Nebst dem still gewählten Gemeindepräsidenten Bänz Müller (SP plus) schafften gestern auch Eva Zanetti (SP plus), Maria Iannino (Grüne), Anita Herrmann (BDP), Stefan Muri (FDP) sowie Susanne Schori (SVP) ihre Wiederwahl. Der einzige Neuling im Siebnergremium heisst Andreas Remund (SVP). Der 38-jährige Landwirt holte sich den Sitz des abtretenden Eduard Knecht (FDP). Im Gemeinderat herrscht damit wie gehabt eine knappe bürgerliche Mehrheit.

SVP: Ziel erreicht

«Der zusätzliche Sitz war unser Ziel», freute sich der strahlende Neo-Gemeinderat gestern kurz nach der Resultatverkündung. Dass dieses Mandat auf Kosten der Bündnispartnerin FDP geht, nahm er ohne allzu grosses Bedauern zur Kenntnis. Seine Partei sei schon mehrmals nah dran gewesen, einen zweiten Sitz zu erobern. «Ausserdem hatte die FDP den Sitz jetzt lange», so Andreas Remund, der in der Aula der Oberstufenschule Uettligen von allen Seiten Gratulationen entgegennehmen durfte.

Weniger Hände zu schütteln hatte hingegen Claude Vuffray. Der FDP-Präsident beugte sich gleich nach der Bekanntgabe über die detaillierten Resultate – und musste feststellen, dass seine Partei nur 128 Stimmen weniger geholt hatte als die SVP. «Dass es so knapp ausgefallen ist, macht es natürlich bitter», sagte Vuffray. Den Grund für den Sitzverlust sieht er im Rücktritt Knechts. «Dadurch konnten wir nur noch einen Amtierenden ins Rennen schicken.» Es sei immer schwierig, den Sitz eines abtretenden Gemeinderats zu verteidigen.

Immerhin: Einen Sitz konnte die FDP verteidigen – und diesen ziemlich souverän. Mit 1174 Stimmen machte Stefan Muri das zweitbeste Resultat nach Gemeindepräsident Bänz Müller. Entsprechend gut gelaunt nahm Muri seine Wiederwahl auch auf. «Für mich ist das eine tolle Bestätigung, zumal meine Arbeit im Gemeinderat ja nur kurz war», sagte der FDPler, der in der laufenden Legislatur das Amt des ­zurückgetretenen Michael Hänzi übernommen hatte. Dass er im Rat nunmehr der einzige Freisinnige neben zwei SVPlern ist, will er nicht überbewerten. «Wichtig ist, dass wir immer noch bürgerlich aufgestellt sind.»

Rekordtiefe Wahlbeteiligung

Dass ebendiese bürgerliche Dominanz nicht geknackt werden konnte, wurmte wiederum den SP-plus-Präsidenten Martin Lachat. Er sei zwar zufrieden, dass die Bisherigen ihre Sitze «so gut verteidigen konnten», sagte er. «Ich bin aber auch leicht enttäuscht, dass es für den erhofften dritten Sitz nicht gereicht hat.»

Für Enttäuschung bei allen Beteiligten sorgte gestern vor allem eine Sache: die mit 36,6 Prozent äusserst tiefe Wahlbeteiligung. Sie dürfte darauf zurückzuführen sein, dass keine nationalen ­Abstimmungen stattfanden. Dennoch ist sie laut Gemeindeschreiber Thomas Peter rekordverdächtig. «Ich kann mich nicht an eine tiefere Beteiligung er­innern.»

Resultate

Gemeindepräsident. Gewählt: Bänz Müller (SP plus), in stiller Wahl bestätigt.

Gemeinderat. SVP, gewählt: Susanne Schori (bisher, 1137), Andreas Remund (1034). ­Ersatz: Monika Hutmacher (446), Luigi Jäger (359), Detlef Zimmermann (290).

FDP, gewählt: Stefan Muri, (bisher, 1174). ­Ersatz: Markus Hess (442), Sandra Schöll (441), Claude Vuffray (370), Bernhard Lauterburg (369), Cyril Fuhrer (341).

SP plus Männer, gewählt: Bänz Müller (bisher, 1690). Ersatz: Lukas Reinhard (265), Christof Berger (220), Michael Peterer (208), Jonas Cina (196), Fred Scholl (188), Luciano Wayan Stettler (139).

SP plus Frauen, gewählt: Eva Zanetti (bisher, 1079). Ersatz: Karin Messerli (334), Mariann Halasny (256), Céline Tschannen (236), Julia Bosson (235), Karen Peterer (148).

Grüne, gewählt: Maria Iannino (bisher, 620). Ersatz: Thomas Gerber (327), Andreas Kläy (289), Andreas Matter (244), Barbora ­Neversil (225), Peter Raaflaub (222), Pascale Gerstmayer (209).

BDP, gewählt: Anita Herrmann (bisher, 771). Ersatz: Marcel Walther (184), Thomas Mössinger (165), Bernhard Berger (159), Marie-Louise Stalder (155), Corinne Hirt (111).

Junge Grüne, nicht gewählt: Elisabeth ­Dubler (388), Jael Gyger (162), Rosalie Burgherr (139), Lisa Läng (107).

EVP, nicht gewählt: Simone Leuenberger (164), Bernhard Ninck (153), Jürg Nachbur (142), Markus Gysin (56). (Berner Zeitung)