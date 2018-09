SRF zentralisiert auch das Radio in Zürich

Seit 1926 gibt es Radionachrichten aus Bern. Zuerst für das damalige Radio Bern, dann ab 1931 mit der Eröffnung des Landessenders Beromünster für die ganze Deutschschweiz. Auch heute noch produziert Radio SRF seine Nachrichten sowie die anderen Informationssendungen wie das «Echo der Zeit» oder das «Rendez-vous» im Radiostudio an der Schwarztorstrasse in Bern.

Die Reputation der Sendungen ist wegen der Zuverlässigkeit, der Themenvielfalt und der Vertiefungen sehr hoch. Doch das Schweizer Radio und Fernsehen bricht mit der Tradition und zentralisiert diese Radioredaktionen in Zürich im Fernseh­studio Leutschenbach.

Diese Zäsur hatte die SRG SSR wenige Tage nach der gewonnenen Abstimmung über die No-Billag-Initiative angekündigt. Trotz Protesten aus der Belegschaft und von zahlreichen Exponenten der Hauptstadtregion hat der Verwaltungsrat der SRG die Verlagerung gestern beschlossen. Wie gesetzlich vor­geschrieben werden einzig noch die Angestellten angehört.

Im Vorfeld der Verwaltungsratssitzung gab es Gerüchte über die Mehrheitsverhältnisse im obersten Gremium der SRG. Demnach habe es eine Pattsituation gegeben zwischen acht Verwaltungsräten, wobei der Präsident Jean-Michel Cina als neuntes Mitglied den Stichentscheid habe fällen müssen. Bestätigt wurde dies nicht. Der Entscheid sei «klar» ausgefallen, sagten die Verantwortlichen vor den Mitarbeitenden lediglich, als sie danach gefragt wurden. Was das genau heisst, sagten sie nicht. Auch ein 5:4-Entscheid ist an sich klar.

170 Stellen werden verlagert

Vom Umzug betroffen sind rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen voraussichtlich ab Ende 2020 im Leutschenbach arbeiten gehen. Für viele Betroffene bleibt nur der Wechsel des Arbeitgebers oder der Umzug nach Zürich. Denn ab Bern ins Zürcher Fernsehstudio pendeln ist schwierig, insbesondere weil das Radio vor allem am Morgen viele Hörerinnen und Hörer hat und die Sendungen noch in der Nacht vorbereitet werden.

Die mit Gebühren finanzierte SRG SSR erklärt die Zentralisierung der Information von Radio und Fernsehen SRF in Zürich damit, dass die Präsenz der Sendungen und Programme wegen der Digitalisierung auch in den neuen Mediennutzungsformen sichergestellt werden müsse.

«Wir werden die Qualität unserer Radioprogramme zu sichern wissen, unabhängig davon, wo sie produziert werden.»Ruedi Matter, SRF-Direktor

Mit dem Umzug können die Informationsinhalte für Radio, TV und Online künftig an einem einzigen Standort hergestellt werden. Zudem will die SRG mit dem teil­weisen Wegzug aus Bern jährlich rund fünf Millionen Franken bei den Immobilien sparen.

Einsparungen hier, Ausbau da

«Wir sparen lieber im Immobiliensektor als im journalistischen Bereich. Und wir werden die Qualität unserer Radioprogramme zu sichern wissen, unabhängig davon, wo sie produziert werden», sagt dazu SRF-Direktor Ruedi Matter. Er gilt als Vater des Projekts.

Vor einigen Jahren gab es schon einen Anlauf. Jetzt wird der Umzug auch damit begründet, dass der Bundesrat die Gebühren plafoniert hat und die Werbeeinnahmen schrumpfen. Der Umzug wird Matters Vermächtnis. Ende Jahr tritt er als SRF-Direktor zurück.

SRF wird nun Zürich-lastiger. Trotzdem bleibe die SRG in der Stadt Bern mit 550 Mitarbeitenden – davon mehr 150 Journalistinnen und Journalisten von SRF, RTS, RSI, RTR und SWI – weiterhin stark vertreten, schreibt die Gruppe.

Verbleiben wird für die diversen sprachregionalen Radio und Fernsehsender das Studio Bundeshaus. Aber selbst die TV-Sendung «Arena», die SRF als innenpolitische Diskussionsplattform propagiert, oder auch die Abstimmungs- und Wahlstudios von Fernsehen SRF kommen nicht aus der Bundesstadt, sondern aus Zürich.

SRF will allerdings seine Inlandredaktion in Bern ausbauen. Verbleiben wird auch das Regionaljournal. Die SRG wird in Bern zudem entsprechend der neuen Konzession ein Pilotprojekt starten, das Inhalte zu nationalen Themen für alle SRG-Kanäle in allen Landesteilen herstellen soll. Ebenfalls in Bern betreut werden soll die neue digitale Plattform, welche die SRG-Angebote mit Untertiteln in den Landessprachen anbieten wird. Um wie viele Arbeitsplätze es geht, steht nicht in der Ankündigung.

Klar ist, es werden keine eigenständigen Redaktionen sein. Kritiker bezweifeln ferner, dass Radio und Fernsehen SRF je einen Chefredaktor behalten werden. Dies auch, weil das bisherige Zürcher SRF-Radiostudio Brunnenhof aufgegeben werden und bis Ende 2020 an den Standort Leutschenbach verlegt werden soll.

RTS an zwei Standorten

Der SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina weiss um die Brisanz der weiteren Stärkung von Zürich in der föderalen Schweiz. So betont er, «die SRG will in Bern – dem politischen Herz der Schweiz – mit neuen Aktivitäten ihren Standort zum nationalen politischen Kompetenzzentrum ausbauen.»

Auch in der französischen Schweiz sollen die Immobilienstandorte in den kommenden Jahren «den Bedürfnissen der Digitalisierung und den wirtschaftlichen Zwängen» angepasst, das heisst reduziert werden. Doch die Westschweizer SRG-Tochter RTS kann ihre zwei Hauptstandorte in Genf und Lausanne sowie ihre Regional­büros beibehalten: Das Fernsehen für die Romandie ist bislang in Genf, das Radio in Lausanne angesiedelt.

Bei SRF gab es in letzter Zeit eine Gegenbewegung zu Zürich. So wird die Abteilung Kultur in Basel zusammengelegt. Im Frühling 2019 sollen rund 150 Mitarbeitende von Zürich ins neue Meret-Oppenheim-Hochhaus in Basel umziehen. Die Hoffnungen in Bern, dass hier die Abteilung Information zusammengelegt wird, hat sich dagegen nun zerschlagen. (Berner Zeitung)