SCB-Meisterhelden im Erlacherhof empfangen

Der Gemeinderat gratulierte dem SCB so zum Meistertitel. Während vier der fünf Gemeinderäte Spalier standen und allen die Hände schüttelten, brillierte der Finanzdirektor Michael Aebersold mit Verspätung. Franziska Teuscher stemmte sogar den Pokal hoch, der schwerer war als gedacht. «Es ist natürlich super, dass gleich beide Sportclubs dieses Jahr nach 60 Jahren den Meistertitel geholt haben», sagt die Direktorin für Bildung, Soziales und Sport. Sie hätte sich gewünscht, dass auch YB am Empfang hätte teilnehmen können. Die Fussballsaison dauert noch an, den Pokal haben die Gelb-Schwarzen noch nicht in Empfang genommen. Von den SCB-Spielern haben die meisten nun Ferien. Für diejenigen, die für die Nationalmannschaft aufgeboten sind, geht es noch weiter, die anderen gehen auf eine gemeinsame Meisterreise. Wohin bleibt ein Geheimnis, erklärt Tristan Scherwey grinsend.

Fest steht nun auch, dass der Meisterumzug am Samstag um 16.15 Uhr beim Bärengraben losgeht. Das bestätigte der SCB im Erlacherhof. Der Tross wird gegen 17 Uhr auf dem Bundesplatz erwartet.

Ein Video und mehr Bilder folgen in Kürze.