SCB-Fans feierten trotz der Kälte

Schneiters sind im freiburgischen Flamatt aufgewachsen. Das liegt zwar sehr nahe an der Kantonsgrenze, trotzdem habe in der Schule die klare Mehrheit Freiburg-Gottéron unterstützt, erzählt Urs. Schneiters aber entschieden sich für den Rivalen aus dem Nachbarkanton – und dürfen heute auf über zehn Meistertitel zurückblicken, die sie als Fans miterlebt haben.

Die Erlösung

In jüngerer Vergangenheit waren die Berner Supporter bekanntlich verwöhnt, fünf Meisterschaften durften sie in den letzten zehn Jahren bejubeln. Die Feierlichkeiten wirken wie eine Routine. Ob sich da eine gewisse Sättigung einstellt? Wen man auch fragt, alle SCB-Anhänger verneinen. Jeder Titel sei speziell und erzähle seine jeweils eigene Geschichte.

«In diesem Jahr ist es enorm schön, weil wir gleich mehrmals nahe am Ausscheiden waren. Es war ein Geknorze, aber die Spieler haben nie aufgegeben», sagt Marianne Schneiter. Entsprechend ausgelassen wurde direkt nach dem letzten Saisonspiel gefeiert, erst um 4 Uhr morgens sei sie zu Hause gewesen. Es ist klar, dass sich ein Grossteil der emotionalen Anspannung schon vor einer Woche löste. Die Stimmung am Meisterumzug wirkt dagegen vergleichsweise brav. Wobei das auch mit dem Wetter zu tun hat.

Es war schon den ganzen Tag kalt, windig, keine optimalen Bedingungen für eine Feier im Freien. Der Aufmarsch der SCB-Fans am offiziellen Startpunkt Bärengraben: bescheiden. Just als der Tross mit Spieler und Staff am Bärengraben eintrifft und der Umzug beginnen soll, setzt Regen ein. Auf dem Weg die Altstadt hinauf suchen viele Schutz unter den Lauben, andere haben Regenschirme und Pelerinen mitgebracht.

Auch Marianne und Urs Schneiter sind ausgerüstet. «Der Meisterumzug ist ein Muss», betonen beide. Marianne trägt einen selbst gestrickten SCB-Pullover mit der Nummer 10 und ihrem Vornamen auf dem Rücken. Und beide Geschwister haben sich eine SCB-Gesichtsbemalung verpasst. «In der Playoff-Zeit lassen wir uns immer etwas Besonderes einfallen, für jedes Spiel», verrät Urs.