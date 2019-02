Denn dass die Badi im letzten und auch im folgenden Sommer offen war und sein wird, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Im Herbst 2017 wollte der Gemeinderat von der Gemeindeversammlung einen Kredit bewilligen lassen.

Das Geld sollte für die Planung eines Rückbaus der Badi Grosshöchstetten eingesetzt werden. Dem Gemeinderat schwebte vor, anstelle von Becken und Garderoben einen Park entstehen zu lassen. Doch die Bürger wiesen den Kredit zurück.

Nur noch ein Becken

In der Folge bildete sich ein Initiativkomitee mit dem Ziel, die Badi zu erhalten und zu sanieren. Im Vorfeld der Abstimmung über diese Initiative sprachen die Initianten immer von 3,5 Millionen Franken, die für die Sanierung nötig wären.

«Wir sind gescheiter geworden und wissen nun, dass 3,5 Millionen Franken ausreichen.»Markus Geist, Vizegemeindepräsident

Der Gemeinderat ging von 4,2 Millionen aus und hielt eine Steuererhöhung für wahrscheinlich. Doch das Stimmvolk sagte im März 2018 mit 66 Prozent Ja zur Initiative und erteilte damit dem Gemeinderat den Auftrag, die Badisanierung zu planen.

Das jetzt vorliegende Projekt sieht ein einziges grosses, U-förmiges Becken vor. Heute gibt es in Grosshöchstetten ein Spring-, ein Nichtschwimmer- und ein Schwimmbecken. «Wir konnten mit einem sehr guten Planer ­zusammenarbeiten, der uns kreative Ideen aufgezeigt hat», erklärt Vizegemeindepräsident Markus Geist (FDP).

«Wir sind gescheiter geworden und wissen nun auch, dass es mit 3,5 Millionen gehen wird», so Geist. Mit der Reduktion auf nur ein Becken, das dann für die verschiedenen Badegäste unterteilt wird, können Einsparungen erzielt werden, weil so viel weniger Randfläche entsteht. «Zudem brauchen wir nur einen Wasserzufluss.» Der Gemeinderat steht hinter diesem Projekt und empfiehlt es zu Annahme.

Zwei Varianten

Zusätzliche 250'000 Franken würde eine Breitbahnrutsche für die Badi kosten, wie in der Pressemitteilung aus Grosshöchstetten steht. «Ja, eine Rutsche kostet darum so viel, weil sie einen separaten Wasseranschluss braucht», begründet Markus Geist diesen verhältnismässig hohen Preis. Darum plant der Gemeinderat eine Variantenabstimmung mit oder ohne Rutsche. «Die Stimmenden können wählen.»

Günstiger im Unterhalt

Eine Rutsche würde die Attraktivität der Grosshöchstetter Badi erhöhen. «Wir rechnen aber so oder so damit, dass die Betriebskosten etwas zurückgehen werden», so Geist. Heute bleiben der Gemeinde pro Saison 80'000 bis 100'000 Franken an ungedeckten Kosten zurück. Die neue Badi soll einerseits mehr Besucherinnen und Besucher anziehen, andererseits werde der Unterhalt der neuen technischen Anlagen nicht mehr so aufwendig sein, hofft man im Gemeinderat.

Ob wegen der anstehenden Badisanierung andere Projekte zurückgestellt werden müssten, wie dies der Gemeinderat vor der letzten Abstimmung erklärt hatte, sei noch nicht klar. «Wir gehen nun wie beauftragt dieses Projekt an und schauen dann weiter», sagt Geist.

Infoabend: Am 24. April um 19.30 Uhr findet in die Aula des Sekundarschulhauses ein Infoabend zur Badisanierung statt.