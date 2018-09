Run auf die KönizerLosinger-Büros

Zentrale Lage, moderne Infrastruktur, viel Platz: Es sprechen durchaus Argumente für einen Firmenstandort an der Sägestrasse 76 und 78 in Köniz, wo bis 2016 Losinger seinen Hauptsitz hatte. Und trotzdem stehen die beiden Bürogebäude dort seit mehr als zwei Jahren leer. Nach dem Wegzug der Baufirma nach Bern suchte die Versicherungsgesellschaft Axa als Liegenschaftsbesitzerin nach einem Nachfolger, allerdings ohne Erfolg.

Vor kurzem gab sie deshalb auf. «Wir haben entschieden, auf die weitere Suche nach Interessenten zu verzichten», liess die Axa Anfang September verlauten. Sie wolle nun andere Nutzungsmöglichkeiten prüfen und habe hierfür eine Studie in Auftrag gegeben.

Nur ein paar Wochen später zeichnet sich nun ab, dass in den leeren Häusern bald neues Leben einkehrt – zumindest vorüber­gehend. Bis klar ist, was aus den Gebäuden werden soll, bietet die Axa die total 76 Einzelbüros als Zwischennutzung zu vergünstigten Preisen an. Damit hat sie ­offenbar einen Nerv getroffen. «Nach einem ersten Besichtigungstermin sind bereits Dutzende Bewerbungen eingegangen», sagt Lukas Amacher von der Firma Projekt Interim, die auf die Vermittlung von Zwischennutzungen spezialisiert ist und von der Axa beauftragt wurde.

Rund ein Viertel der Gesamtfläche von 5000 Quadratmetern liesse sich aufgrund der ersten Bewerbungswelle schon belegen. Definitiv vergeben habe man aber noch keine Räumlichkeiten. «Alle Bewerbungen müssen noch geprüft werden», so Amacher. Bei den ­Interessenten handle es sich um einen «guten Mix aus Kreativschaffenden und Start-ups». Darunter seien etwa Grafiker, Fotografen, Jazzmusiker, Künstler oder Dienstleistungs-Start-ups.

Ab 121 Franken pro Monat

Die 10 bis 680 Quadratmeter grossen Räume, die in den sechsstöckigen Gebäuden für eine Zwischennutzung im Angebot stehen, gibt es laut Amacher ab 121 Franken pro Monat zu mieten. Künftige Zwischennutzer erhalten vor Ort kostenloses Internet und können gratis Sitzungszimmer sowie Küchen nutzen. Bis mindestens April 2020 bleibt die Zwischennutzung bestehen. Am Montagabend von 17 bis 19 Uhr findet eine weitere Besichtigung statt. (Berner Zeitung)