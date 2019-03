Rüttihubelbad entlässt Gastro-Chefin

Die Stiftung Rüttihubelbad trennt sich per sofort von Ihrer Hotel- und Gastro-Chefin Barbara Rubin. Als Grund für die Trennung gibt die Führung des Kultur- und Sozialbetriebs finanzielle und strategische Differenzen mit der ehemaligen Kaderfrau an.

Michael Martig, Geschäftsleiter des Rüttihubelbads, erklärte gestern: «Der Schritt fiel mir persönlich schwer, aber er war nötig.» Das Restaurant sei klar defizitär. «Das können wir uns einfach nicht leisten.» Zu den verpassten wirtschaftlichen Zielen kamen laut Martig auch Meinungsverschiedenheiten bezüglich der gastronomischen Ausrichtung im Betrieb. Die hätten bereits bei der Zusammenstellung der Menükarte begonnen. Martig: «Wir bauen in unserer Gärtnerei unser eigenes Gemüse an, das muss auch auf dem Teller in unserem Restaurant landen.»