Rosengarten-Wirt war nicht schuld an Feuersbrunst

Beinahe wären 80 Zentimeter einen der beiden Pächter im Restaurant Rosengarten teuer zu stehen gekommen. Er sei schuld an der Feuersbrunst, die am 12. November 2017 im Untergeschoss ausbrach, fand die Staatsanwaltschaft. Denn er habe die Säcke mit der Schmutzwäsche zu nah am Gasboiler im Keller deponieren lassen.