Obergericht muss den Fall Natalie Rickli neu beurteilen

In einem sind sich alle Instanzen eins: Der Rap «Natalie Rikkli» ist beleidigend und verletzt die SVP-Politikerin Natalie Rickli in ihrer Würde. Über die strafrechtlichen Folgen für die Rapper sind sich die Instanzen jedoch nicht einig. Nun hat sich das Bundesgericht mit dem Lied beschäftigt – und schickt den Fall zurück ans Berner Obergericht, wie aus einem am Mittwoch publizierten Urteil zu entnehmen ist.