Rekordsommer brachte den Freiburger Bergbahnen mehr Gäste als erwartet

Lauterbrunnen Mit 57 Millionen Franken will die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren bis 2026 die Infrastruktur und die Stationen verbessern und neues Rollmaterial beschaffen. Mehr...

Wilderswil In Wilderswil starteten mit viel Dampf vor 125 Jahren die Züge der Schynige-Platte-Bahn am 14. Juni 1893 in ihr Bergbahn-Abenteuer. Die Schynige Platte wurde zur Rigi des Berner Oberlands. Mehr...