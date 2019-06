Reitschule wirft der Polizei unnötige Gewalt vor

Wie so oft unterscheidet sich ihre Sichtweise diametral von jener der Mediengruppe der Reitschule. Im Rahmen einer gezielten Aktion gegen den Drogenhandel sei die Polizei an jenem Abend im Raum Schützenmatte zugegen gewesen. Als die Beamten «eindeutigen Drogenhandel» festgestellt hatten, schritten sie ein. Die Bilanz: Sechs Männer landeten auf der Polizeiwache. Total gab es elf Anzeigen, davon sechs wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Eine Person wurde vorläufig festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Eine weitere war polizeilich ausgeschrieben.

Weil zwei Personen in den Innenhof flüchteten, sei man diesen gefolgt. Dort seien die Beamten von rund zwei Dutzend Anwesenden zuerst verbal, dann tätlich angegriffen worden, so etwa mit Flaschenwürfen. Der junge Mann, der auf dem Video in Handschellen abgeführt wird, hatte sich gemäss Polizei zuvor «massiv der Kontrolle widersetzt». Die Kapo zeigt ihn an wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Hinderung einer Amtshandlung. Der zweiten verdächtigen Person sei wegen des Widerstandes der dort Anwesenden die Flucht gelungen.

Den Kniestoss und die Handgreiflichkeiten des einen Polizisten will die Kantonspolizei nicht kommentieren. Dies vor dem Hintergrund, dass die Videoschnipsel «weder die Begleitumstände noch die Situation der Ereignisse vor Ort widerspiegeln».