Reitschule: Verwüstete Signalrakete Polizeiauto?

Anti-WEF-Demo am Samstag

Die Sicherheitsbeurteilung zur für Samstag (ab 15 Uhr, Käfigturm) angekündigten Kundgebung gegen das World Economic Forum (WEF) in Davos hat sich bei Kantonspolizei und städtischer Sicherheitsdirektion nicht geändert. Die Polizei werde mit einem Dispositiv in der Stadt sein, ob die unbewilligte Demo laufen lassen oder eingekesselt wird, ist offen.



Die Stadtberner Juso würden an der Kundgebung teilnehmen, sagt deren Sprecherin Vera Diener. Sie habe deutliche Hinweise, dass der angekündigte Besuch von US-Präsident Donald Trump in Davos viele zusätzliche Demoteilnehmende mobilisieren werde. Diener erwartet viele, auch ältere Leute, die sonst nicht auf die Strasse gehen. Gegen Trump aber schon – weil er alles personifiziere, gegen das die Linke kämpfe: Rassismus, Sexismus, Kapitalismus. jsz