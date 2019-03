Nach der heftig kritisierten Fahrt auf ein Trottoir vor zwei Wochen, klang die erste Mitteilung wie eine Rechtfertigung: «Wir führen derzeit im Raum Schützenmatte in #Bern eine gezielte Aktion gegen den Drogenhandel durch. Wir erfüllen damit unseren gesetzlichen Auftrag.» Nach der Aktion meldete die Polizei, dass «trotz Störungen» fünf Personen angehalten wurden. Am Donnerstagmorgen folgte dann – ebenfalls via Twitter – die Bilanz: 15 Gramm portioniertes Kokain wurden sichergestellt. Die Polizei reichte mehrere Anzeigen ein – wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (3x), gegen das Ausländergesetz (1x), wegen Beschimpfung (1x) und wegen Hinderung einer Amtshandlung (1x).

Reitschule nennt es «Schau-Hin!-Sirene»

Aufhorchen liess jedoch ein Polizei-Tweet, der noch während des Einsatzes aufgeschaltet wurde. Beim Eintreffen der Polizei auf der Schützenmatte sei aus dem Innern der Reitschule eine Sirene zu hören gewesen, steht dort geschrieben. Mehrere Personen seien daraufhin in den Innenhof des autonomen Kulturzentrums gerannt. Und das davor liegende Tor sei sogleich geschlossen worden. Wollten sich die Personen, die Drogen auf sich hatten, dank des Alarms im Innern der Reitschule in Sicherheit bringen? Polizeisprecher Christoph Gnägi will das so nicht bestätigen. Tatsache ist jedoch, dass die drei wegen Drogenbesitzes festgenommenen Personen im Innenhof geschnappt wurden.

Die Sirenenklänge sind der Polizei nicht gänzlich neu. «Wir haben bereits wiederholt festgestellt, dass bei Präsenz unserer Einsatzkräfte auf der Schützenmatte aus dem Innern der Reitschule eine Sirene ertönte», sagt Gnägi. Daraufhin würden sich jeweils «Personen versammeln und teils Widerstand gegen die Einsatzkräfte leisten».

Die Reitschule bestätigt die Existenz eines solchen Alarms. «Schau-Hin!-Sirene» nennen die Betreiber diese. «Bei plötzlichen, meist zivil erfolgenden Polizeieinsätzen, macht die Sirene die Besucherinnen und Besucher auf die drohende Gefahr von Polizeiübergriffen aufmerksam», schreibt die Mediengruppe des autonomen Kulturzentrums. «Die Sirene dient damit der Förderung der Zivilcourage sowie der Deeskalation und soll dazu beitragen, Polizeieinsätze besser zu dokumentieren», heisst es weiter.

Dauerthema Kontakttelefon

Beim Polizeieinsatz vom Mittwochabend kritisierte die Reitschule auch, dass kein Anruf auf das vertraglich vereinbarte Kontakttelefon erfolgt sei. Dieses wurde eingerichtet, damit die Kommunikation zwischen Polizei und Reitschule-Betreiber besser funktioniert. Häufig decken sich jedoch die beiden Parteien gegenseitig mit Vorwürfen ein, weil die Kommunikation nicht wie gewünscht funktioniere.

Die Kantonspolizei bestätigt, dass sie am Mittwochabend nicht auf das Kontakttelefon anrief. Die Begründung: Wenn es zu grösseren Einsätzen komme – auch wegen Gegenreaktionen – und eine grössere Menschenmenge betroffen sei, dann nutze die Polizei das Kontakttelefon. Dies geschehe «mit Blick auf die Sicherheit der Unbeteiligten aus eigenem Antrieb», sagt Polizeisprecher Gnägi. Dies sei am Mittwoch jedoch nicht der Fall gewesen.

«Gezielte PR-Aktion»

Die Reitschule reagierte am Donnerstag auch auf Stefan Blättlers offenen Brief an die Gäste der Reitschule. Der Polizeikommandant hatte am Mittwoch zwei Stunden vor dem Einsatz auf der Schützenmatte für einen «offenen Dialog» plädiert. Mit dem Schreiben wolle er «Vorurteile aus der Welt schaffen». Für die Reitschule sind diese «blumigen Worte» nichts weiter als «eine gezielte PR-Aktion», wie sie mitteilte. Die Polizei müsse nun Taten folgen lassen.