Reitschule: Schützlinge kritisieren den Beschützer

Es sind deutliche Worte, welche die Betreiber der Reitschule wählen, um mitten in den Sommerferien den rot-grünen Gemeinderat zu rügen. In einem offenen Brief beklagt der autonome Kulturbetrieb schwindendes Vertrauen in die Regierung. Diese setze zu einseitig auf polizeiliche Repression, um die Probleme auf der Schützenmatte zu lösen.