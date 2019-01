Die Berner Grünen steigen mit Regula Rytz in die Ständeratswahlen vom kommenden Herbst. Die Nationalrätin und Präsidentin der Grünen Schweiz ist am Dienstagabend von der Delegiertenversammlung in Bern nominiert worden. Die Nomination erfolgte einstimmig und mit grossem Applaus, wie die Kantonalpartei mitteilte.