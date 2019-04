Regierungsrat will Porttunnel nicht vorziehen

Der Westast ist eines von verschiedenen Teilprojekten der Autobahnumfahrung von Biel. Der unbestrittene Ostast ist seit 2017 in Betrieb. Am rechten Bielerseeufer ist ein Zubringer mit einem Tunnel in Port vorgesehen.

Der Westast mit zwei Autobahnanschlüssen in Biel ist in der Bevölkerung stark umstritten. Der Kanton hat deshalb das Projekt sistiert und einen Dialogprozess mit den verschiedenen Anspruchsgruppen gestartet. Bis im Sommer 2020 soll klar werden, wie es mit dem Westast weitergeht.