Regierung will kein Velochaos in Bern

«Free floating», also ohne fixen Standort, funktionieren Veloverleihsysteme wie O-Bike aus Asien. Solche Anbieter drängen auch in die Schweizer Städte und stellen diese vor Herausforderungen. Wo O-Bike bereits präsent ist, sorgen die Fahrräder für überfüllte Parkplätze oder verstopfen Trottoirs und Grünanlagen. O-Bike und ähnliche Anbieter haben auch bereits bei der Stadt Bern angeklopft (wir berichteten). Weil die Stadt aber nächstes Jahr zusammen mit der Postauto-Tochter Publibike ei­nen eigenen Veloverleih aufziehen will, hat der Gemeinderat nun festgelegt, wie er mit privaten Anbietern umgehen möchte.

Diese sollen «geordnet zugelassen» werden, antwortete die Regierung gestern auf entsprechende Fragen aus dem Stadtrat. Der Gemeinderat ist vom städtischen Verleih mit Publibike überzeugt, findet aber, dass private Verleihsysteme als Ergänzung möglich sein sollten.

Strenge Auflagen

«Problematische Zustände wie in Zürich, München oder anderen Städten will der Gemeinderat aber verhindern», heisst es in einer Mitteilung. Potenzielle Anbieter müssten daher klare Auf­lagen hinsichtlich Flottengrösse, Sicherheit und Wartung der Fahrräder, Verteilung und Einsammlung der Velos oder Datenschutz erfüllen.

Für die Regierung ist klar, dass ein Veloverleihsystem nur dann eine echte Ergänzung zu anderen Mobilitätsangeboten ist, wenn es verlässlich und hochwertig ist. Das städtische Projekt mit Publibike erfülle diese Kriterien. Bis zum Frühling soll mit 2400 Velos an 200 Stationen das grösste Veloverleihsystem der Schweiz entstehen. (mm)