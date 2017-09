Rega-Einsatz nach fatalem Fahrmanöver in Schlosswil

Am Mittwochabend um ca. 19 Uhr ereignete sich in Schlosswil ein Autounfall der kuriosen Art. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilt, hat eine Autofahrerin beim Manövrieren auf dem Enggistweg eine Fussgängerin erfasst. Das Auto durchbrach daraufhin rückwärts einen Zaun und stürzte ein Bord hinunter. Dabei fuhr es erst über eine Steinmauer und kollidierte schliesslich mit dem Dach eines tiefer gelegenen Hauses.

Die Autolenkerin wurde vor Ort durch ein Ambulanzteam untersucht, blieb aber nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Weniger Glück hatte die angefahrene Passantin. Diese musste nach der Erstbetreuung durch Passanten mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Zur Unterstützung der Unfallarbeiten sowie zur Sicherung des Unfallfahrzeugs standen Angehörige der Feuerwehr Worb im Einsatz. Für die Bergung des Autos wurde zudem ein Kran aufgeboten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.