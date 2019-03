Razzia wegen illegalen Glücksspiels und Sportwetten im Liebefeld

Am Montagabend hat die Kantonspolizei im Liebefeld in der Gemeinde Köniz ein Lokal kontrolliert. Der Verdacht: illegales Glücksspiel und Sportwetten. Im Zuge der Hausdurchsuchung wurden mehrere Wettcomputer, mehrere hundert Franken Bargeld und eine Waffe sichergestellt, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.