Raum und Zeit am Teich

Noch hat sich der Frühling in unseren Breitengraden nicht definitiv entschieden. Zügig bläst der Wind an diesem Morgen durch die Schilfhalme am Rand des kleinen Sees im Liebefeld-Park.

Das Wasser kräuselt sich, so, als würde es selber ein wenig schaudern. Michele Graniello und Andreas Krüger schauen zum Himmel. «Das wird bald vorbei sein», sagt Graniello, in seiner Stimme schwingt Zuversicht mit.

Und das ist auch gut so, denn am 1. April wollen die beiden Gastronomen im Park in ihre erste Saison starten. Letzten Herbst, nach dem dritten Jahr im Liebefeld, beschlossen die vorherigen Betreiber der beliebten Bar Campo, das Beizli nicht mehr weiterzuführen. Sie bemühten sich um Nachfolger, die ihr Konzept im Grossen und Ganzen übernehmen würden.