Dann durchsuchte der Täter den Laden nach Beute und verliess das Geschäft mit zwei Taschen gefüllt mit Goldschmuck im Wert von mehreren hunderttausend Franken. Das Opfer wurde in schwer verletztem Zustand zurückgelassen und erst einen Tag später in kritischem Zustand aufgefunden. Der Mann befindet sich nicht mehr in Spitalpflege, muss jedoch mit bleibenden Gesundheitsschäden rechnen.

Der Tat dringend verdächtigt wird eine Gruppierung von insgesamt fünf Personen. Die Polizei konnte vier Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren, denen die Planung und Vorbereitung der Tat vorgeworfen wird, nach aufwändigen Ermittlungen anhalten. Sie befanden sich in der Folge allesamt mehrere Monate in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, gestaltete sich die Suche nach dem Haupttäter ausgesprochen schwierig, zumal schon bald ersichtlich wurde, dass dieser die Schweiz unmittelbar nach dem Raubüberfall verlassen hatte. Gestützt auf eine intensive Personenfahndung im In- und Ausland gelang es der Polizei schliesslich, in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Köln, einen als Haupttäter dringend verdächtigten 33-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen in Deutschland anzuhalten.

Dieser wurde nach einem mehrmonatigen Auslieferungsverfahren im Herbst 2018 in die Schweiz überstellt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass ein Teil der mutmasslichen Tätergruppierung vor dem Raubüberfall unter anderem auch mehrere Einbruchdiebstähle im Raum Bern-Bümpliz begangen haben dürfte.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat nun Anklage erhoben. Die fünf beschuldigten Männer werden sich für ihre Taten in absehbarer Zeit vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland verantworten müssen. Die vier im Kanton Bern wohnhaften Tatverdächtigen sind im Gegensatz zum mutmasslichen Haupttäter teilweise geständig.

Die Beute aus dem Raubüberfall ist bis heute unauffindbar geblieben. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte zumindest ein Teil des Goldschmucks im Raum Zürich verkauft worden sein. Entsprechende Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.