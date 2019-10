Radquer-OK kämpft mit Geldsorgen

Es hat schon fast Tradition: Nach Abschluss der Badesaison verwandelt sich das Berner Freibad Weyermannshaus in eine Radsport-Arena. Das grosse Becken ist bereits von Absperrgittern umstellt, damit in zehn Tagen zum dritten Mal in Folge ein Radquer-Wochenende stattfinden kann. Wie im Vorjahr werden die sonntäglichen Rennen für den Weltcup gewertet und werden sie die besten Querfahrerinnen und -fahrer der Welt nach Bern locken. Und am Samstag messen sich wieder ­­Hobbyfahrer über 20 oder 50 ­­Kilometer auf einer Strecke, die hauptsächlich durch den Bremgartenwald führt.