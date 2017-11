Quer durch die Schweiz an den Zibelemärit

Etwas zerzaust steigen Ramona, genannt Moni, und Edith Lüchinger aus dem Reisebus. Die Sonne geht gerade über der Stadt Bern auf, nur wenige Fahrzeuge stehen auf dem Parkplatz des Bernexpo-Geländes. Die Chauffeure begrüssen sich mit den Worten «Alle Jahre wieder», trinken Kaffee aus der Thermoskanne und reden darüber, dass man heutzutage viel später anreise als früher.

Lüchingers Tag hat aber bereits früh begonnen: Um 4 Uhr stiegen sie in Oberriet – einem Dorf im Kanton St. Gallen an der Grenze zu Liechtenstein – in den Car. Den Grossteil der Fahrt haben sie verschlafen. Die Anreise mit Zug oder Auto wäre für sie nicht infrage gekommen, meint Edith Lüchinger: «So haben wir sichere Sitze, und ich kann guten Gewissens Glühwein trinken.»

Es ginge auch ohne Konfetti

Während es für ihre Tochter der erste Besuch am Zibelemärit ist, war Edith Lüchinger vor Jahren bereits einmal mit einer Freundin in Bern. «Die Atmosphäre war damals überwältigend», erinnert sich die 52-Jährige. Dieses Erlebnis wolle sie nun auch mit ihrer Tochter teilen. Und weil die 26-Jährige erst ein paarmal in Bern war, steht auch ein Besuch des Bundeshauses und des Zytglogge auf dem Programm.

Letzteren erblicken die beiden Frauen bereits, als sie aus dem Tram aussteigen. Anziehender wirkt jedoch der grosse Marktstand, der neben dem Kindlifresserbrunnen aufgebaut wurde. Während ihre Mutter die Zibelezöpfe aufmerksam mustert, interessiert sich Tochter Moni eher für die bunten Zuckerperlen. Gekauft wird aber noch nichts. «Lass uns erst noch ein wenig weitergehen», meint Edith Lüchinger und zieht Moni Richtung Marktgasse.

Schnell werden die beiden St. Gallerinnen ein Teil des Menschenstroms. Edith Lüchinger ist fasziniert davon, wie viele Leute schon auf dem Markt sind ­– «dabei ist es doch erst 8 Uhr morgens». Auch dass bereits so viel Konfetti am Boden liegt, finden die beiden erstaunlich. Die bunten Schnipsel mussten sie bereits an anderen Festen ertragen – ginge es nach ihnen, könnte man Konfetti auch getrost weglassen. Entsprechend störe es sie nicht, dass sie die grosse Konfettischlacht am Nachmittag verpassen würden – um 15 Uhr fährt ihr Car wieder Richtung Ostschweiz.

Für die Schwiegermutter

Kurz vor dem Käfigturm wird der erste Einkauf getätigt: Ein mit Lichterketten dekorierter Stand zieht Lüchingers Aufmerksamkeit auf sich, und Mutter Edith kauft den ersten Zibelezopf. Ein paar Minuten später, auf dem Waisenhausplatz, wird der Spontankauf bereits wieder bereut: «Hier gibt es ja viel grössere ‹Bölle› für denselben Preis!» Eine Lösung ist aber schnell gefunden: «Dann schenken wir den kleineren Zopf halt der Schwiegermutter – die kocht sowieso nicht mehr so viel.»

Ramona Lüchinger hat in der Zwischenzeit einen nahe gelegenen Glühweinstand ins Auge gefasst. Dass am Zibelemärit schon am Morgen getrunken werde, finde sie «schono goil», sagt sie in breitem St. Galler Dialekt – und wird dafür prompt von einer Gruppe junger Männer hochgenommen. Rasch kommt man ins Gespräch, und Lüchingers erzählen von ihrer Anreise per Car. «Schono goil», scherzt einer der Berner und stösst mit den Frauen auf einen schönen Zibelemärit an. (Berner Zeitung)