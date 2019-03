«Aus den Augen»

Es handle sich bei dem Trampelpfad nicht um einen normalen Weg, und der Gemeinde fehle es an den Kapazitäten, solche Waldstreifen so oft zu reinigen. Der Gemeindeweg parallel zum Aareufer und die angrenzenden Rastplätze würden im Sommer nach jedem Wochenende gründlich geputzt. «Einfach mehr Kübel aufzustellen, löst das Problem nicht. Auch in unseren Nachbargemeinden hat man die ideale Lösung noch nicht gefunden», sagt Baumann.

Deshalb ist man froh, dass sich Adrian von Allmen des Themas angenommen hat. Die Behörden wollen der Eigeninitiative ihres Bürgers nicht im Wege stehen und unterstützen ihn. Laut von Allmen verlief die Kooperation mit der Gemeinde unkompliziert. Dass er mit seinem freiwilligen Einsatz eine schöne Gegend pflege, mache die mühselige Arbeit für den Zeitungsverträger und selbstständigen Naturcoach leichter. Der ehemalige Treuhänder ist vom positiven Effekt seines Projekts überzeugt: «Es gibt auch andere Spaziergänger, die Abfall einsammeln.»

Auf den beiden Seiten des Trampelpfades, der rund 600 Meter lang zwischen dem Gemeindeweg und der Aare verläuft, findet er allerlei Unrat. Besonders im Sommer war die Situation Jahr für Jahr desolat. «Einweggrills, Dosen, Chipstüten und leere Flaschen liegen jeweils im Gebüsch, am Strand oder im Gewässer verteilt», beklagt von Allmen. «Aus den Augen, aus dem Sinn», sei die Mentalität mancher Leute.

Wie erfolgreich das Projekt wirklich ist, kann man erst in einem halben Jahr beurteilen. Deshalb wollen weder die Behörden noch von Allmen selbst die Raumpatenschaft an die grosse Glocke hängen. Der Bauverwalter betont: «Es ist nur ein möglicher Lösungsansatz, und wir werden die Wirkung laufend beurteilen.»

Ein Modell für Bern?

Bis jetzt beschränken sich die meisten Projekte auf die Region Zürich. «Die aktuelle Verteilung ist eher zufällig, Patenschaften können in der ganzen Schweiz funktionieren», betont die Geschäftsleiterin der IGSU. Ob das Konzept auch im Kanton Bern Fuss fassen kann, wird die Zukunft zeigen. Das Potenzial ist da, und die Hürde für einen Versuchslauf liegt tief.