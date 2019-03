Publikum des Kunstmuseums redet beim Erneuerungsbau mit

Das Publikum soll bei der Erneuerung des Kunstmuseums Bern mitreden können. Bevor die Verantwortlichen im Sommer den mit Spannung erwarteten Variantenentscheid treffen, suchen sie den Dialog mit Interessengruppen und Museumsbesuchern.

Das sagte Jonathan Gimmel, Interimspräsident der Dachstiftung Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee (KMB-ZPK), am Donnerstag an einem Mediengespräch in Bern. Geplant sind ein öffentlicher Workshop am 9. April sowie mehrere Panelveranstaltungen, die sich um das «Museum der Zukunft» drehen.