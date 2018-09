Publibike-Konkurrent legt los

Letzte Woche lancierte ­Publibike seinen Veloverleih in Bern zum zweiten Mal – neu mit Schlössern, die sicher sein sollen. ­Diese Woche erhält die Postauto-Tochter Konkurrenz: Am Donnerstag startet Smide mit 50 E-Bikes. Im Unterschied zu Publibikes werden die Smide-Stromer nicht an fixen Stationen ausgeliehen und wieder abgestellt, sondern dort, wo es gerade passt – stationslos. ­Jedes Velo hat ein Körbchen, ein Helm ist ebenfalls dabei.

Bisher hat Smide in Zürich 250 E-Bikes im Umlauf, «wobei der Ruf nach mehr Velos laut ist». Das sagt Raoul Stöckle, Co-Gründer und Partner der Firma, präziser Schnellredner mit vielfältiger Start-up-Erfahrung und einem Doktortitel der ETH Zürich. ­Anfang Jahr übernahm er Smide mit einer Kollegin und einem Kollegen von der Mobiliar.

Zuvor hatten sie das Projekt für die Berner Ver­siche­rungs­gesell­schaft mit­entwickelt, Stöckle als Leiter der Innovationsabteilung. Mobilität sei bei Ver­sicherungen das grösste Geschäftsfeld, gleichzeitig verzichte ein wachsender Teil der Bevölkerung auf ein eigenes Auto, und Sharing-Plattformen würden relevanter. «Deshalb wollten wir in diesem ­Bereich selber etwas aufbauen und lernen, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte.»

Bonus als Anreiz

Stöckle hat mit Smide viel ­gelernt und «den weltweit ersten smarten E-Bike-Verleih entwickelt», wie er sagt. Gemeinsam mit der ETH und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften erforschten die Smide-Gründer etwa, zu ­welchen Konditionen und für welche Strecken einzelne Nutzer E-Bikes aus­leihen.

Oder wie viele Velos nötig sind, um ein gewisses Gebiet optimal zu versorgen. Ein Ergebnis dieser Forschung ist, dass bei Smide die «Selbstverteilung» funktioniert: Die ­E-Bikes landen dort, wo ­jemand sie laut Prognosemodell wird ­benutzen wollen.

Magie? Nein, ökonomische ­Anreize: Wer sein Bike in einer «Bonuszone» parkiert, erhält Gratisminuten. Während die meisten Nutzerinnen und Nutzer ihr Rad dem eigenen ­Bedürfnis gehorchend abstellen wollen, gibt es andere, die für ein paar Gratis­minuten gern das letzte Stück ihrer Route zu Fuss gehen – oder für welche die Bonuszone ohnehin perfekt gelegen ist. So sparen sie Geld und helfen gleichzeitig Smide bei der optimalen Verteilung der E-Bikes. Auch wer sein Bike an einer Ladestation abstellt, wird belohnt.

Erst wenn ein Velo so abgelegen abgestellt wird, dass es trotz erhöhter Bonusminuten mehrere Tage niemand ausleiht, schickt Smide jemanden los, um es umzuplatzieren. «Dafür wie für die Wartung sind wir mit möglichen Partnern im Gespräch», sagt Stöckle. Denkbar sei etwa eine Zusammenarbeit mit den Velo­stationen des städtischen Kompetenzzentrums Arbeit.

Nächstes Jahr 300 E-Bikes

Nach dem Start mit 50 E-Bikes plant Smide für nächsten Frühling den Ausbau auf 200 und im Sommer auf 300, das von der Stadt bewilligte Maximum. Wenn sich das Geschäft wie erhofft entwickelt und bald zumindest auf Köniz und ­Ittigen ausbauen lässt, wären 600 Bikes optimal, glaubt Stöckle. «Wenn die Stadt einmal gesehen hat, dass wir ein zuverlässiger Partner sind und unsere Velos problemlos Platz haben, wird man bestimmt über einen Ausbau reden können.»

Herumfahren können Smide-Kunden von Anfang an dort, wo sie wollen – ein voller Akku reicht für 100 Kilometer. Wieder frei­geben müssen sie ihr Bike aber innerhalb eines virtuellen Zauns oder auf einer definierten «Insel» wie bei der ehemaligen Papierfabrik Deisswil (siehe Karte).

Virtueller Zaun und abgelegene Inseln: In der ersten Phase können Smide-Bikes im markierten Stadtgebiet oder auf einer Insel wie dem Bernapark Deisswil oder dem Europaplatz freigegeben werden. Zum Vergrössern auf Karte klicken. Bild: Smide/zvg

Für den gelegentlichen ­Gebrauch kostet ein E-Bike 25 Rappen pro Minute, die durchschnittliche Fahrt kostet laut Stöckle 2 Franken – weniger als die Hälfte der E-Bike-Mindest­gebühr bei ­Publi­bike. «Zehn ­Minuten reichen in den meisten Fällen, in denen jemand ein Bike ausleiht. Der häufigste Einsatz ist für die letzte Pendlermeile.» Für regelmässige Nutzer bietet Smide verschiedene Abos an, das gängigste für 44 Franken im Monat.

Tempo 35 – vorerst

Smide-Velos sind mit SIM-Karte und GPS-Sender ausgerüstet, bei Missbrauch werden sie elektronisch gesperrt. Die Höchst­geschwindigkeit ist bei 35 Stundenkilo­metern plombiert. Später ist – wie es neu in Zürch ­gehandhabt wird – denkbar, dass geübte Fahrer 45 fahren dürfen.

«Wir sind überzeugt, dass unser Angebot auch in Bern den Zeitgeist treffen wird», sagt Stöckle. Um rentabel zu werden, reichen Smide zwei Städte aber nicht. Geplant sei ein weiterer Ausbau nicht nur in der Schweiz, sondern auch im grenznahen Ausland. (Berner Zeitung)