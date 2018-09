Publibike wieder in Betrieb

In der hinteren Länggasse und am Falkenplatz, in der Altstadt und dem Nordquartier, im Kirchenfeld, in Bümpliz und neu auch im Stadtteil 3: Jetzt schiessen sie wieder aus dem Boden, die Publibikes, fast wie beim Start des Berner Veloverleihsystems Ende Juni.

Weil sich die Schlösser mit einem einfachen Kniff öffnen liessen, musste die Betreiberin Publike ihre Velos Mitte August von der Strasse holen und nachrüsten – beziehungsweise erst wieder auftreiben, weil zahlreiche Velos irgendwo abgestellt oder versteckt wurden.

Wie am letzten Freitag angekündigt, wird das System seit heute Montag wieder hochgefahren. Laut Publibike sollen bis am Abend rund 300 Velos in Betrieb sein, bis am Donnerstag sollen wieder alle 700 Velos der ersten Ausbauphase verkehren – verteilt auf gut 70 Stationen.

Bis im Herbst wird das System auf 100 Stationen ausgebaut, im nächsten Frühling auf 160. Im Vollausbau sollen dereinst an 200 Stationen 2400 Publibikes ausgeliehen werden können. (Berner Zeitung)