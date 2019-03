Psychiatrie Münsingen schliesst Heim für geistig Behinderte

Gesellschaftliche Veränderung

Für die Mitarbeitenden komme die Schliessung des «Wohnheims im Park» nicht überraschend, sagte Ineichen. Viele hätten vermutet, dass etwas im Tun sei. Trotzdem sitze der Schock natürlich tief.

Dass geistig Behinderte in Psychiatrischen Kliniken wohnen, wird schon seit den 1990er-Jahren in Frage gestellt. Die Zeiten hätten sich eben geändert, sagte Verwaltungsratspräsident Straubhaar - früher habe man die Menschen «versorgt», heute versuche man, sie in geeigneten Heimen unterzubringen und in der Gesellschaft zu integrieren.

Das «Wohnheim im Park» verfügte bislang über eine gute Auslastung. Mit der Verselbständigung der kantonalen Psychiatriebetriebe 2017 fiel es allerdings unter die kantonale Heimverordnung und erhielt damit neue gesetzliche Auflagen. Die Betriebsbewilligung wurde auf 2021 befristet.

Neues Vergütungssystem

Eine weitere Schwierigkeit ist die geplante Vergütungsänderung. In Zukunft soll bekanntlich der Pensionär und nicht mehr die betreuende Institution finanziert werden. Die PZM-Führung geht davon aus, dass die Nachfrage für Heime wie jenes in Münsingen dadurch zurückgehen wird.

Angehörige dürften eher ein geeignetes Wohnheim in ihrer Nähe aussuchen - oder aber die Menschen daheim betreuen und mit dem zur Verfügung stehenden Geld eine Hilfskraft finanzieren.