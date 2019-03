«Prüfungen würde ich gerne schreiben»

Seit dem Herbstsemester 2018 besucht er deshalb Vorlesungen in Betriebswirtschaftslehre (BWL) an der Uni Bern. Möglich ist dies dank des Projekts «Offener Hörsaal» – ein Angebot der Studierendenschaft der Universität Bern (SUB). Die SUB will damit geflüchteten Menschen Zugang zu Bildung und Gesellschaft ermöglichen, wie sie auf ihrer Website schreibt (siehe Kasten).

Eine Mentorin als Unterstützung

Neben Bashir Ibrahimi im Hörsaal sitzt Serena Rickenbacher. Die 24-Jährige studiert Sozialwissenschaften im Haupt-, BWL im Nebenfach. In ihrer Freizeit engagiert sie sich als Mentorin für den «Offenen Hörsaal».

Serena Rickenbacher unterstützte Bashir Ibrahimi bei der Auswahl seiner Veranstaltungen, zeigte ihm Anfang Semester die Räume, in denen die Vorlesungen stattfinden, und hilft ihm beim Einrichten des Onlinezugangs zu Studienunterlagen. «Wir Mentorinnen und Mentoren wurden Anfang Semester vom Verband der Schweizerischen Studierendenschaften geschult, was unsere Aufgaben sind und was nicht», erklärt Rickenbacher. «Finanzielle Unterstützung zum Beispiel gehört nicht dazu.»

Trotzdem sind finanzielle Fragen ein Thema. Oft sei zum Beispiel die Finanzierung des Zugbilletts für die Anreise zur Uni ein Problem für die teilnehmenden Asylbewerberinnen und Asylbewerber, schreibt die SUB. Die Frage, wie Bashir Ibrahimi das Billett von seinem Wohnort Münsingen zur Uni in Bern finanziert, ist ihm merklich unangenehm. «Da müssen wir aber nach einer Lösung suchen», insistiert Serena Rickenbacher.

Vom Mitstudenten zum Zuschauer

Eine Lösung ist auch in der BWL-Vorlesung im Unihauptgebäude gefragt. Das Thema: Nachhaltigkeit in Organisationen. Die Frage: Wie kann ich als Firma Kunden dazu bringen, fürs Take-away-Menü Mehrweggeschirr zu benutzen? Die Studierenden müssen ein Konzeptpapier erarbeiten, das als Leistungsnachweis benotet wird. Jetzt, da es darum geht, mögliche Lösungsansätze in Gruppen zu diskutieren, wirkt Bashir Ibrahimi etwas verloren.

«Ich bin froh, dass ich Vorlesungen besuchen darf, sonst sitze ich zu Hause und langweile mich.»Abdul Bashir Ibrahimi, Asylbewerber aus Afghanistan

Während Serena Rickenbacher Argumente vorbringt und Lösungen vorschlägt, wird er vom Mitstudenten zum Zuschauer. Er darf keine Prüfungen schreiben und erhält keine ECTS-Punkte, die für erfolgreich absolvierte Veranstaltungen vergeben werden und die nötig sind, um einen Studienabschluss zu erlangen. Das sind die Regeln für Gasthörerinnen und Gasthörer an der Universität Bern, und als solche gelten die Teilnehmer am «Offenen Hörsaal». «Ich würde schon gerne Prüfungen schreiben», sagt Bashir Ibrahimi, «aber ich bin froh, dass ich wenigstens die Vorlesungen besuchen darf.» Dies sei sehr wichtig für ihn, «sonst sitze ich zu Hause und langweile mich».