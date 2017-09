Projekte werden konkret

Die öffentliche Partizipation zur Planung auf dem Vierer- und dem Mittelfeld ist diese Woche abgeschlossen worden. Die zwei runden Tische und Workshops sollen sicherstellen, dass dort ein lebendiges Quartier mit attraktiven Frei- und Grünräumen entsteht, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Laut Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) sind die Veranstaltungen gut besucht gewesen und haben in offener Atmosphäre stattgefunden. Auch Kritiker der Planung seien gehört worden. Bei der Frei- und Grünraumplanung habe man zwei Kernaussagen heraus­gearbeitet: Weil die Familiengärten und der Fussballplatz Nutzungen vorgeben, soll die restliche Freifläche möglichst polyvalent geplant werden. «Es sollen nicht weitere fest definierte Nutzungen ermöglicht werden, sondern eher etwas Allmendartiges entstehen», so von Graffenried. Zweitens: Insbesondere Quartierbewohnerinnen und -bewohner wünschen, dass die Aneignung der Freiräume rasch losgeht. Damit dies geschehen kann, haben zwei Anwohnerinnen eine Anlaufstelle eingerichtet und sind nun bereits daran, für vorerst drei Monate ein Programm auf die Beine zu stellen und Austausch zu ermöglichen.

Zur Areal- und Wohnstrategie sei nun eine konsolidierte Stossrichtung formuliert, so der Stapi. Darauf basierend werde der städtebauliche Wettbewerb ausgearbeitet. Noch vor Ende Jahr soll dessen Programm dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt werden. Bei allen Beteiligten herrsche «eine neugierige Spannung», so von Graffenried. «Weil ein sehr dichtes Quartier entstehen soll, gibt es gewisse Befürchtungen, dass die Bauten relativ wuchtig werden könnten.» (hae)