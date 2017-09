Private Veloverleiher sollen in Bern erlaubt werden

Der Berner Gemeinderat hält an seinem geplanten Veloverleihsystem fest, schliesst aber weitere Anbieter nicht aus. Allerdings bräuchten die sogenannten Free-Floating-Systeme, wie der Anbieter O-Bike, klare Spielregeln, teilte die Stadtregierung am Donnerstag mit.

Die privaten Anbieter sorgen in anderen Städten bereits für hitzige Diskussionen. Gegen ein Depot und einen Stundentarif kann man die Velos frei nutzen und überall abstellen. Kritiker monieren, das führe zu einer regelrechten Velo-Plage im öffentlichen Raum.

Auflagen für freie Anbieter

Free-Floating-Anbieter möchten auch in Bern Fuss fassen, wie der Berner Gemeinderat berichtet. Das sei denkbar, doch seien «problematische Zustände wie in Zürich und München» zu verhindern. Die Anbieter bräuchten klare Auflagen hinsichtlich Flottengrösse, Sicherheit und Wartung, Verteilung und Einsammlung der Velos sowie Daten- und Konsumentenschutz.

Der Gemeinderat wolle allen Bewerbern rechtsgleiche Marktzugangschancen bieten und allfällige Bewilligungen in einem transparenten Verfahren erteilen. Dieses Verfahren werde erst gestartet, nachdem der Stadtrat den Kredit für das «eigene» Veloverleihsystem behandelt habe.

Denn das Parlament wird voraussichtlich am 19. Oktober über einen Kredit für die Einführung eines öffentlichen Veloverleihsystems beraten. In einem Ausschreibungsverfahen hatte sich die Postauto-Tochter Publibike durchgesetzt. Ab kommenden Frühsommer sollen an 200 Ausleihstationen 2400 Velos zur Nutzung bereitstehen.

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat dafür Investitionen von insgesamt rund zwei Millionen Franken. Bürgerliche Politiker hatten in den vergangenen Wochen geltend gemacht, dass Free-Floating-Unternehmen den Service übernehmen könnten. Das schone die Stadtkasse und stärke den Wettbewerb. (tag/sda)