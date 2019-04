Postmusik bläst bald ins letzte Horn

Auch Nachwuchsmusiker zu finden, sei schwierig, weiss Caroline Leuenberger. Heutzutage herrsche ein zu grosser Druck. Zudem wollten viele allein der Star sein, Egoismus sei weit verbreitet. «Bei uns geht es darum, zusammen etwas zu erreichen. Kameradschaft wird grossgeschrieben. Ein Verein ist nichts für Egoisten», sagt die Postmusikerin bestimmt.

Sie trotzen dem Mitgliederschwund: Musikerinnen der Berner Postmusik bei der Probe.

Konzert am 5. Mai

Allerdings habe es der Verein verpasst, etwas gegen den Mitgliederschwund zu unternehmen, räumt Leuenberger ein. Von einem Musikrepertoire mit aktuellen Stücken wollen die Musiker nichts wissen. «Das würde uns und unseren Zuhörern nicht entsprechen», erklärt Präsident Wildbolz.

Die musikalischen Herzen erobern die Postmusiker an Advents- oder regionalen Matineekonzerten. «Bei der Eröffnungsfeier des Postgebäudes im Wankdorf mussten wir uns fast selbst einladen», sagt Wildbolz lachend. Sein Wunsch wäre es, wieder mal an einem Postanlass auftreten zu können. Ihr nächstes Konzert findet am 5. Mai im Mattenhofsaal in Gümligen statt.

Die Musiker haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Die Proben stehen im Zeichen dieses Auftritts: Im hinteren Zimmer hört man zaghafte Töne von Blasinstrumenten. Es klingt nach Nostalgie, ruhige Klänge werden von dynamischen abgelöst. Das Stück könnte aus einem Louis-de-­Funès-Film stammen. «Also, jetzt gehen wir nach Australien», sagt der Ersatzdirigent Kurt ­Rüegg und stimmt zum Stück «Pacific Dreams» an.