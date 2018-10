Post bleibt mindestens bis Ende 2020 offen

Die Post hat beschlossen, die Poststelle Kehrsatz bis sicher Ende des Jahres 2020 offen zu halten. Ausschlaggebend für diesen Entscheid waren die Grösse der Gemeinde Kehrsatz, deren grosses Einzugsgebiet und die Lage der Filiale.

Wie die Post am Donnerstag mitteilte, hatte sie mit den Behörden von Kehrsatz bereits Gespräche geführt und Alternativen erörtert. Die Post favorisierte eine Filiale mit Partnern, also dass beispielsweise Postgeschäfte neu in einem Laden erledigt werden können. Nun hat die Post zusammen mit den Behörden beschlossen, die weitere Entwicklung zu beobachten und den Dialog weiterzuführen. (ske/sda)