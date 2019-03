In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Bern an der Neubrückstrasse zu turbulenten Szenen gekommen: Ein ziviles Polizeifahrzeug fuhr auf das Trottoir neben der Reitschule, wo ihm einige Personen ausweichen mussten.

Dem Vorfall ging eine Spray-Aktion voraus. Eine Gruppe Menschen hat sich dazu auf die Neubrückstrasse begeben, die Busspur gesperrt und ein Graffiti für die Kommunistin Ivana Hoffmann auf die Mauer gsprüht. Die Deutsche ist 2015 in Syrien im Krieg gegen den IS gestorben.