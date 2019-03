Der städtische Sicherheitsdirektor Reto Nause ist am Telefon hörbar verärgert. Zur Fahrt eines zivilen Polizeiautos auf das Trottoir vor der Reitschule vom Freitagabend will er sich nur knapp äussern: «Ich habe das von der Reitschule veröffentlichte Video mehrmals angeschaut. Darin sehe ich, dass Vermummte Straftaten begehen. Die Darstellung der Reitschule, dass es sich um eine Amokfahrt der Kantonspolizei handle, weise ich in aller Form zurück. Das ist Propaganda.»