Die Polizei ist in der Reitschule in der Regel kein gern gesehener Gast. Bei Personenkontrollen kommt es laut Polizei immer wieder zu Störmanövern – sei es durch das Schliessen des Haupttores oder indem sich Personen den Beamten in den Weg stellen. «Hinderung einer Amtshandlung» heissen solche Vergehen in Juristendeutsch. Diesen Frühling bewarb sich die Reitschule mit einer neuen Installation um die Aufnahme in den breiten Katalog dieses Strafartikels. Die Betreiber des autonomen Kulturbetriebes brachten in ihrem Innenhof eine Sirene an, welche vor Polizeieinsätzen warnen soll.