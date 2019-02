Die Polizei hat zahlreiche Foto- und Videoaufnahmen ausgewertet. Dabei konnten mehrere beschuldigte Personen auf Bildern eindeutig identifiziert werden. Sechzehn Personen blieben jedoch bislang unbekannt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Nachdem sich die noch unbekannten mutmasslichen Täter auch nach der Ankündigung der Öffentlichkeitsfahndung bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben und auch keine Hinweise zu deren Identität eingegangen sind, hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Publikation der verdeckten Bilder der beschuldigten Personen verfügt. Diese sind ab sofort auf der Website der Kantonspolizei Bern einsehbar.

Auf den Fotos sind die Gesichter der Pyrozünder vorläufig verdeckt. In Fällen, in denen innert Wochenfrist keine Hinweise eingehen, die zur Identifikation der Täter führen, veröffentlicht die Polizei die Bilder am 6. März in unverdeckter Form. Dies gilt nur für Personen, die sich bis dahin nicht gemeldet haben oder die nicht identifiziert worden sind.

Die Kantonspolizei Bern ist für Hinweise zur Identität der Personen unter der Telefonnummer o31'634'41'11 erreichbar.