Polizei umstellt Tram und kontrolliert Fahrgäste

Grosser Polizeieinsatz am Sonntagnachmittag an der Tram-Endstation in Wabern: Wie ein Reporter vor Ort berichtet, umstellten Dutzende Einsatzkräfte ein volles Tram.

Eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigt den Einsatz auf Anfrage: «Es handelte sich um eine grössere gezielte Personenkontrolle», sagt Karin Egger. Es seien daher nicht alle Fahrgäste im Tram kontrolliert worden. Die Kontrolle stehe in Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen in zwei Fällen.