Am Mittwoch wandte sich zunächst Polizeikommandant Stefan Blättler in einem offenen Brief mit versöhnlichen Worten an die Gäste der Reitschule. Nach der heftig kritisierten Fahrt auf ein Trottoir vor zwei Wochen, klang die erste Kurzmitteilung etwas später wie eine Rechtfertigung:

Wir führen derzeit im Raum Schützenmatte in #Bern eine gezielte Aktion gegen den Drogenhandel durch. Wir erfüllen damit unseren gesetzlichen Auftrag. Ein Update folgt. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 13. März 2019

Nach der Aktion meldete die Polizei, dass «trotz Störungen» fünf Personen angehalten wurden:

Update zur Aktion in #Bern: Wir haben trotz Störungen fünf Personen angehalten, bei mind. einem Mann wurde Kokain gefunden. Wir haben alle Personen für weitere Abklärungen in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Diese Abklärungen brauchen nun eine gewisse Zeit, mehr dazu morgen. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 13. März 2019

Am Donnerstagmorgen folgte dann – ebenfalls via Twitter – die Bilanz:

Resultat der Aktion gegen Drogenhandel auf der Schützenmatte in #Bern: 5 Personen angehalten und rund 15 Gramm portioniertes Kokain sichergestellt. Verschiedene Anzeigen, u.a. 3x wg. Betäubungsmittel, 1x wg. Ausländergesetz, 1x wg. Beschimpfung, 1x Hinderung einer Amtshandlung. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 14. März 2019

Dasselbe Spiel am Donnerstag

Auch am Donnerstag informierte die Polizei via Twitter über einen laufenden Einsatz im Bereich der Schützenmatte. Zwei Personen hätten Mitarbeitenden der Kantonspolizei Kokain angeboten, stand in der Kurzmitteilung. In vier weiteren Meldungen informierte die Polizei, dass die beiden Männer in den Innenhof der Reitschule flüchteten und daraufhin eine Sirene ertönte.

Einsatz auf der Schützenmatte in #Bern. Was ist passiert: Der Mann, der unserem Mitarbeiter Kokain angeboten hatte und flüchtete, wurde zu Boden geführt und angehalten. Als er aus dem Innenhof geführt werden sollte, wehrte er sich erneut und stürzte. Einen Arzt wünschte er nicht. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 14. März 2019

Auch das kann Teil von Einsätzen sein: Weil sich der Angehaltene im Innenhof der Reitschule in #Bern wehrte, musste er durch mehrere Polizisten abgeführt werden. Als es die Situation zuliess und eine Durchsuchung möglich war, trug er keine Drogen auf sich. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 14. März 2019

Auch die Reitschule meldete sich am Donnerstag auf «Soeben stürmten rund 40 Polizistinnen und Polizisten in Vollmontur die Reitschule», heisst es in einer Mitteilung. Dies sei kein Zufall, schreibt die Reitschule weiter, «sondern ein gut geplanter und medial begleiteter Einsatz».

Reitschule nennt es «Schau-Hin!-Sirene»

An beiden Tagen war in den Tweets der Polizei die Rede von einer Sirene. Offenbar wurden die Drogendealer gewarnt und flüchteten ins Innere der Reitschule.

Die Sirenenklänge sind der Polizei nicht gänzlich neu. «Wir haben bereits wiederholt festgestellt, dass bei Präsenz unserer Einsatzkräfte auf der Schützenmatte aus dem Innern der Reitschule eine Sirene ertönte», sagt Gnägi. Daraufhin würden sich jeweils «Personen versammeln und teils Widerstand gegen die Einsatzkräfte leisten».

Die Reitschule bestätigt die Existenz eines solchen Alarms. «Schau-Hin!-Sirene» nennen die Betreiber diese. «Bei plötzlichen, meist zivil erfolgenden Polizeieinsätzen, macht die Sirene die Besucherinnen und Besucher auf die drohende Gefahr von Polizeiübergriffen aufmerksam», schreibt die Mediengruppe des autonomen Kulturzentrums. «Die Sirene dient damit der Förderung der Zivilcourage sowie der Deeskalation und soll dazu beitragen, Polizeieinsätze besser zu dokumentieren», heisst es weiter.