Polizei sucht seit Mittwoch vermisste 14-Jährige

Seit Mittwoch wird in Utzigen (Gemeinde Vechigen) die 14-jährige Sarina vermisst. Gemäss polizeilichen Abklärungen war die Vermisste am Mittwochnachmittag in der Region Menziwilegg zu Fuss unterwegs.

Nachdem die Kantonspolizei Bern kurz nach 20 Uhr über das Verschwinden des Mädchens informiert worden war, wurden umgehend Suchmassnahmen eingeleitet. Die grossflächige Suche dauerte die ganze Nacht. Es wird derzeit nach wie vor nach dem Mädchen gesucht.

Im Gebiet Menziwilegg in #Utzigen wird seit gestern ein 14-j. Mädchen #vermisst. Eine grossflächige Suche läuft. https://t.co/zcXe2IU3e8 — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 14. September 2017

Von der Kantonspolizei Bern sind zahlreiche Mitarbeiter aus verschiedenen Diensten an der Suche beteiligt, darunter Diensthundeführer. Ebenfalls an der Suchaktion beteiligt sind Angehörige von Armee und Zivilschutz sowie Mitglieder von Redog, dem Schweizerischen Verein für Such- und Rettungshunde.

Weiter standen in der Nacht Feuerwehrangehörige im Einsatz und aus der Luft wurde mit einem Helikopter gesucht. Aufgrund der Wetterbedingungen und des unwegsamen Geländes gestalte sich die Suche schwierig, wie die Kapo am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Aus diesem Grund wurden zusätzlich Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern und eine Equipe des SAC beigezogen. Trotz dieser umfangreichen Massnahmen fehlt von der Vermissten bisher jede Spur.

Am Donnerstagabend bedankte sich die Polizei via Twitter zu den eingegangenen Hinweisen:

Merci für die Meldungen zum #vermissten Mädchen in Utzigen! Wir haben mehrere Hinweise, die Suche läuft aber weiter. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 14. September 2017

«Ein solcher Vorfall bewegt die Gemüter der ganzen Gemeinde sehr», sagt Walter Schilt (SVP), Gemeindepräsident von Vechigen. «Alle hoffen einfach, dass es ein gutes Ende nehmen wird.» Die Gemeinde Vechigen wolle so viel Unterstützung bieten wie möglich, betont Schilt: «Uns ist insbesondere wichtig, dass sich die Eltern in ihrer Situation von der Gemeinde unterstützt fühlen», so Schilt.

Sarina ist zirka 155 Zentimeter gross, von normaler Statur und hat rote, auffällig lange, gewellte Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war das Mädchen mit Bluejeans, einem altrosafarbenen T-Shirt mit farbigem Aufdruck sowie schwarzen Schuhen der Marke Converse bekleidet. Sarina spricht Schweizerdeutsch. Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die Angaben über den Verbleib der Vermissten machen können, sich unter der Telefonnummer 031 634'41'11 zu melden. (abe/chh/pd)