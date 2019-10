Polizei setzt Wasserwerfer und Gummischrot bei Velo-Demo ein

Am Dienstagabend fand in Bern eine Critical-Mass-Demonstration statt. Zirka 24 Personen demonstrierten auf dem Velo gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien.

Die Gruppe besammelte sich um zirka 18 Uhr auf dem Helvetiaplatz und bewegte sich von dort Richtung Thunplatz-Kreisel. Dort und beim Burgernziel-Kreisel blockierten die Demonstranten zeitweise den Verkehr, was ein lautes Hupkonzert zur Folge hatte.

Danach begaben sie sich zur Türkischen Botschaft. Bei der Verzweigung Elfenauweg/Lombachweg hatte die Polizei eine Sperre errichtet. Weil die Demonstranten diese durchbrachen, musste die Polizei Wasserwerfer und Gummischrot einsetzen.

Nach der Auseinandersetzung beschloss die Gruppe, zur Reithalle zurückzukehren. Ab da war es in der Stadt wieder ruhig.