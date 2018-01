Polizei schnappt weiteren Räuber

Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 31. Dezember 2017: Kurz vor 8 Uhr griffen laut der Kantonspolizei Bern zwei Unbekannte in der Aarbergergasse in Bern «mittels körperlicher Gewalt» einen dunkelhäutigen Mann an und beraubten ihn.

Das Opfer soll zu dieser Zeit in Begleitung eines «ihm unbekannten, hellhäutigen Mannes» gewesen sein. Die beiden Angreifer flüchteten nach dem Raub in unterschiedliche Richtungen. Einen Angreifer konnte die Polizei kurze Zeit später anhalten.

Wie die Kapo mitteilt, hat sie letzte Woche nun auch den zweiten Mann geschnappt. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft. Zur vollständigen Klärung des Delikts sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere bittet sie den Begleiter des Opfers, sich zu melden. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 031 634 41 11 entgegen. (mb/pkb)