Am Mittwoch kurz vor 09.30 Uhr meldete eine Privatperson der Kantonspolizei Bern, dass zwei Männer soeben versucht hätten, in ein Haus an der Allmendstrasse in Port einzubrechen und anschliessend die Flucht ergriffen hatten.

Mehrere Patrouillen sowie ein Diensthund der Kantonspolizei Bern nahmen umgehend die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte die Polizei einen der mutmasslichen Einbrecher an der Zihlstrasse in Nidau anhalten. Die gute Täterbeschreibung des Anrufers habe den Beamten geholfen, den Mann schnell zu identifizieren, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.